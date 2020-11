Le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage s'est exprimé ce matin sur le phénomène de l'immigration clandestine à l'occasion de la rencontre sur le renforcement de l'intégration du numérique dans les enseignements-apprentissages au niveau de la formation professionnelle.



Après avoir regretté ce qui se passe avec le phénomène de l'immigration clandestine et les nombreux décès enregistrés, Dame Diop persiste sur la nécessité, pour les jeunes, d'entreprendre. " Nous œuvrons pour donner plus de métiers aux jeunes et leur permettre également d'entreprendre et de rester chez eux, en sachant que l'avenir, c'est ici!" Pour le ministre de l'emploi, il est évident que l'immigration existe depuis longtemps, toutefois, le faire dans les conditions légales est souhaité.



Le ministre insistera d'ailleurs sur la communication avec les jeunes et l'invite à la formation professionnelle qui reste un levier important pour une bonne qualification.