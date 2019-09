Immigration guidée : Plus de quatre mille personnes attendues à Dakar au Salon de l’étudiant et des professionnels

Dakar abrite du lundi 23 au 24 septembre le Salon de l’étudiant et des professionnels. Un cadre d’échanges qui permet aux bacheliers et professionnels désirant voyager, d’avoir des orientations d’experts sur l’immigration légale. Des conférences, expositions sont ainsi organisées pour mieux imprégner leurs cibles sur les formations d’études disponibles dans les universités étrangères. À en croire Aïssatou Cissokho, représentante dudit cabinet qui a un taux de réussite de 80 %, c’est dans un souci d’apporter une vision futuriste et d'accompagner les étudiants en vue de l’obtention de visa (montage de dossiers et orientation d’études) que ce salon a été organisé. Durant ses deux journées de portes ouvertes, plus de quatre mille étudiants et professionnels sont attendus.