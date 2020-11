Immigration clandestine : Modou Diagne Fada engage les leaders de sa coalition à mener la sensibilisation.

La conférence des leaders de la coalition DISSO s’est réunie ce jeudi à l’effet d’analyser la situation politique, sociale et économique du pays. Une rencontre qui a été présidée par le coordonnateur Modou Diagne Fada.



En effet, plusieurs questions ont été soulevées au cours de ces échanges tournant principalement autour de l'immigration clandestine. Les leaders ont constaté et déploré la recrudescence de ce phénomène chez les jeunes.



Et à ce propos, le coordonnateur, après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes, a engagé les leaders, au sein de leurs organisations respectives, à mener des campagnes de sensibilisation auprès des potentiels candidats à l'émigration clandestine.



Il a été aussi l'occasion pour les leaders de la coalition DIISSOO de mener le combat pour que les acteurs ou vendeurs de rêves" puissent être sensibilisés sur les risques encourus.