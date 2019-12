Immigration clandestine : Le Chef de l’Etat pour le renforcement du plaidoyer contre les trafics

Le Président de la République Macky Sall, en conseil des ministres, a abordé la question de la stabilité sociale, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, tout en s’inclinant devant la mémoire des compatriotes disparus en mer en présentant ses condoléances aux familles des victimes. Selon le communiqué issu de ladite rencontre, le Président Sall a aussi indiqué au Gouvernement l’impératif de renforcer la prévention et la sécurité en mer, de même que le plaidoyer contre les trafics et réseaux liés à l’émigration clandestine.



Pour rappel, deux pirogues contenant plusieurs pêcheurs ont disparu en mer depuis le 11 Novembre dernier. En outre, plusieurs pirogues de migrants ont été interceptées ces derniers jours en pleine mer, dont l’une d’elles a connu une fin dramatique avec plusieurs migrants noyés au large de la Mauritanie.



En 11 ans, dans la commune de Thiaroye Sur Mer, 374 jeunes ont péri dans les embarcations clandestines. C’est ce que révèlent des études sur l’immigration clandestine réalisées entre janvier 2016 et mars 2017, qui annoncent 4 300 jeunes morts dans la méditerranée.