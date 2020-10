Immigration clandestine / Amadou Ba : « Pour éradiquer ce fléau, nous devons travailler à maintenir les jeunes »

"Ce qui pourrait faciliter cette lutte contre l'immigration clandestine, c'est de mettre en place des opportunités permettant aux jeunes de travailler et de s'en sortir dans leur pays". Un point de vue du ministre des affaires etrangères et des sénégalais de l'extérieur qui co-présidait ce matin une rencontre avec la chargée de la délégation de l'UE, Irène Mingasson pour échanger sur de nouveaux partenariats visant à renforcer certains secteurs en difficulté dans ce contexte de crise sanitaire.



En effet, le ministre Amadou Ba qui s'est prononcé sur cette question de l'immigration clandestine, estime qu'il y aura des échanges sur la régularisation et la mise en place de programmes de développement pour toute personne voulant voyager dans des conditions inappropriées.



Le ministre, conscient de cette difficulté liée à la migration même au niveau de la sous-région, considère que cette pandémie va permettre de voir les acquis et les contraintes, mais surtout d'évaluer la situation de cette délicate question qui touche généralement les jeunes.