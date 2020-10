Immigration clandestine : 16 sénégalais, 14 guinéens et 5 gambiens en partance pour l’Espagne arrêtés à Saint-Louis

Les éléments de la compagnie de la Gendarmerie de Saint-Louis ont arrêté 16 sénégalais, 14 guinéens et 5 gambiens en partance pour l’Espagne. L’opération, selon la maréchaussée, a été menée le dimanche 11 Octobre dans la Langue de Barbarie et à la plage à côté de Zebra bar. Au total 35 candidats à l'immigration clandestine, une pirogue de 25 mètres, 1060 litres de carburant et 1 moteur de 60 cv Yamaha ont été interceptés, assure la source.