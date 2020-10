Immigration Irrégulière : Les Îles Canaries submergées, les arrivées multipliées par 7 par rapport à l’année dernière.

Le phénomène « Barsa ou Barsaq » a repris de plus belle. Des centaines de jeunes sénégalais, africains et des autres continents bravent les dangers de la mer pour se rendre en Europe. La plupart d’entre eux ont pour destination l’Espagne où les arrivées sont presque incontrôlables, selon un bilan du ministère de l’Intérieur relayé par le site abc.es lu à Dakaractu.



À la date du 15 octobre dernier, les arrivées illégales aux Îles Canaries, l’une des entrées des migrants, ont été multipliées par 7 par rapport à l’année dernière.



Alors qu’ils n’étaient que 1.028 personnes à la même période l’année dernière, les migrants qui sont arrivés à l’Archipel espagnol cette année sont au nombre de 8.102. Les bateaux sont également plus grands et plus chargés. À la date du 15 octobre, 306 avaient été dénombrés contre 73 l’année dernière, soit une augmentation de 319%.



Mais à part ces arrivées monstres aux Îles Canaries, les chiffres totaux de l’immigration irrégulière ne sont pas aussi élevés. Par mer, une augmentation de 5,6% a été constatée par rapport aux données de l’année précédente (20. 742 personnes contre 19.636) alors que le nombre de migrants arrivant en Espagne cette année par n’importe quelle route terrestre ou maritime est inférieur à 8,2% à celui de l’année dernière.