Immigration : « Nous allons parler et trouver des solutions ensemble... Il faut éviter de la stigmatiser » (Adama Diouf)

A l'occasion de l'Assemblée générale tenue par l'association internationale des régions francophones, Adama Diouf président de l'association des départements du Sénégal, interpellé sur la question des migrations des jeunes qui s'accentue de plus en plus, s'est prononcé. Il lance un appel aux pays africains pour qu'ils se concertent afin de trouver des solutions et les invite à arrêter de stigmatiser cette politique.