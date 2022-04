Immeubles menaçant ruine à la Médina : le ministre annonce une action prochaine de l’État, Macky Sall rassure

Le Comité régional de développement (CRD) spécial sur le Plan d’urgence de Modernisation de l’arrondissement de Dakar-Plateau, initié ce lundi 25 avril 2022, a baissé ses rideaux. À cette rencontre où tous les maux de l’arrondissement de Dakar-Plateau ont été étalés devant les autorités administratives, le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Oumar Guèye a fait plusieurs annonces à l’effet de rassurer les populations des deux communes concernées.

Au premier chef, l’on peut citer la présence d’au moins 72 bâtiments menaçant ruine qui hantent le maire Bamba Fall et ses administrés. Répondant à l’appel fait par ladite autorité municipale, au cours de ce CRD à la Maison de la culture Douta Seck, Oumar Guèye a annoncé que le nécessaire va être fait. « Pour les bâtiments en ruines, le gouverneur a pris bonne note. Il va prendre contact avec la protection civile qui va se charger, après inspection, de les raser ».

Au chapitre des doléances exprimées, figure la construction d’un lycée dans la commune de Médina. Sur ce point qui porte sur l’éducation et la formation, le ministre des Collectivités territoriales, a répondu que « le problème du lycée de la Médina est une doléance qui sera en pôle position dans le document final ».

Relativement au plaidoyer fait par l’adjoint au maire de Gorée qui déplorait la vieillesse des chaloupes et les désagréments que continuent de subir les populations de cette île, leur renouvellement prochain a été annoncé. « Pour la liaison maritime Dakar-Gorée, le président Macky Sall a donné des instructions pour l’acquisition de deux chaloupes, pour remplacer celles en place depuis plusieurs décennies, y compris le ponton ».

L’intervention téléphonique en direct de Macky Sall

Concernant la réhabilitation d’un stade situé dans l’arrondissement, le ministre a mis en rapport le Directeur général de l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (Anat), Mamadou Djigo, avec le maire qui lui demandait des coordonnées de cette infrastructure sportive.

Les ‘’Bajanu Gox’’ n’ont pas été laissées en rade, lors de cette rencontre. « Le président a demandé leur prise en charge. Des instructions ont été données au ministre de la santé pour lui faire des propositions dans ce sens », a dit le ministre des Collectivités territoriales qui en a profité pour annoncer une rencontre prochaine des personnes ressources pour finaliser le projet à soumettre à l’appréciation du président Macky Sall.

« Toutes les équipes des Dg vont se retrouver très prochainement avec les autorités administratives pour sortir l’avant-projet du Plan d’urgence d’aménagement de Dakar-Plateau que nous allons soumettre au président pour validation. Une fois validé, on déroule, avec un phasage parce que ce sont des projets très structurants avec des coûts très élevés », a indiqué Oumar Guèye qui, d’ailleurs, avait tenu à préciser dès le début de la rencontre, que ce Crd est « une commande du président Macky Sall ». Et que c’est lui-même qui a instruit ses équipes de préparer un Plan d’urgence de modernisation de l’arrondissement de Dakar Plateau.

Il est bon de souligner que si, au cours de cette rencontre qui a duré près de 8 heures, beaucoup de centres d’intérêts ont été notés, il y a eu aussi, l’intervention téléphonique, en direct, du président Macky Sall, en pleine séance. « Je suis personnellement le cours des échanges. Je voudrais vous donner l’assurance qu’on va tout mettre en œuvre », a dit Macky Sall...