Immeuble effondré à Khar Yalla: le Commandant des Sapeurs-Pompiers dresse un bilan provisoire

Alertés, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux pour faire l’objet d’un constat. D’après le commandant de groupement d’incendie et de secours numéro 1 de Dakar, Marcial Ndione, le bilan actuel fait état de 13 victimes dont 11 évacués vers les structures sanitaires, 1 corps sans vie déposé au niveau du centre de santé de Yeumbeul et une victime prise en charge sur les lieux de l’intervention.



« Il s’agit de l’effondrement partiel des trois étages d’un bâtiment R3 en cours de réhabilitation. Donc sur place, on a dénombré 13 victimes dont 11 évacués vers les structures sanitaires, 1 corps sans vie déposé au niveau du centre de santé de Yeumbeul et une victime prise en charge sur les lieux de l’intervention », a-t-il expliqué.

Le bilan a évolué à cinq (5) morts enregistrés apres une fouille dans les décombres.