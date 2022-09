Imbroglio autour de la commission de défense et de sécurité : Abdoulaye Baldé vers son rejet ?

L’Assemblée nationale a fermé hier sa session extraordinaire après l’installation de la 14e législature. Les commissions ont été constituées et les présidents désignés pour la conduite du programme quinquennal de l’Assemblée nationale. Mais une commission serait en phase d’être rejetée selon les informations détenues par Dakaractu.



Le président de la commission Défense et Sécurité n’aurait pas été informé de sa désignation à ce poste qui est revenu à la coalition Benno Bokk Yakaar. Il s’agit du président de l’Union des Centristes du Sénégal (UCS), Abdoulaye Baldé. Ce dernier, n’ayant pas été consulté, depuis la constitution des commissions, serait en passe de rendre ce poste stratégique.



Chercherait-il à s’entretenir avec le président de la coalition à laquelle il est allié ? Pourquoi n’a t-il pas été contacté pour lui faire part de l’opportunité de lui confier la commission en question ? Mystère et boule de gomme sur ces questions qui pourront trouver une réponse lors de sa prise de parole la semaine prochaine...