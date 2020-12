Imam Kanté à Talla Sylla : « Rendre justice aux tailleurs de Thiès... »

Je conseille humblement au nouveau conseiller du président de la République et maire de la ville de Thiès, d'éponger dans les meilleurs délais le reliquat réclamé à juste raison par les tailleurs pour un travail déjà fait.



Depuis combien de temps les tailleurs de Thiès réclament-ils un reliquat de 60 000 000 Fcfa après avoir confectionné des masques sur la demande de la ville ? Drôle de façon de soutenir l'artisanat local!



Le gouvernement vient de proposer une enveloppe de plus de 2 milliards aux artistes pour des raisons toujours liées au COVID-19 là où un travail fait n'est pas payé par la ville de Thiès !



Il doit être possible de trouver rapidement une enveloppe de 60 millions pour payer le reliquat dû à ces tailleurs qui ont contracté des prêts et fait travailler leurs personnels à la demande de la ville de Thiès.



Si la ville ne peut pas ou ne veut pas éponger le reliquat, pourquoi le président de la République ne ferait-il pas la même chose pour les délogés de la cité Comico de Ouakam avec une enveloppe de 800 millions. Aussi, le HCCT devrait se saisir de ce genre d'injustice infligée par les élus locaux à leurs administrés.



J'encourage ces tailleurs à saisir par courrier le président de la République, le président du département de Thiès, le préfet, le gouverneur, et la justice pour recouvrer leur dû. Les organisations de la société civile actives à Thiès devraient aussi s'emparer de la chose.



"Dieu vous commande de restituer les dépôts aux ayants droit" (le Coran)





Imam Ahmad Kanté