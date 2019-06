Imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé à Mohamed Ndiaye Rahma : "Macky Sall va vous renvoyer l'ascenseur..."

À travers une visite qu'il a rendue à l'imam de la grande mosquée de Médina Baye, en ce mois béni, le patron du mouvement "Rahma" a pu bénéficier encore une fois du soutien et de la reconnaissance de certains guides religieux, notamment l'imam lui-même et le guide spirituel de Touba Kaolack, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro.



Après avoir remercié la délégation du mouvement "Rahma" pour sa visite de courtoisie au niveau des différents foyers religieux de Médina Baye, l'imam de la grande mosquée a parlé dans son discours de politique en rappelant surtout les efforts consentis par ledit mouvement lors de la présidentielle pour permettre au président Macky Sall de briguer un second mandat. " Vous avez participé pleinement à la victoire du président Macky Sall... Il va vous renvoyer l'ascenseur…", a-t-il ajouté.