Imam Cheikh Diallo de Saint-Louis : « La rareté des pluies est due aux nombreuses failles notées dans la pratique religieuse »

Dans son sermon, l’Imam Cheikh Diallo du Nord de Saint-Louis a exhorté les fidèles « à un retour sincère à Dieu, à faire du Coran leur bréviaire, en vue de se remettre définitivement sur la voie qui mène à Dieu, le Tout Puissant, le Clément et le Miséricordieux ».

Ferme, intransigeant et formel, ce guide spirituel de Lodo, a fait comprendre aux fidèles musulmans que la rareté des pluies est due tout simplement au fait que nos pratiques quotidiennes ne sont plus conformes aux recommandations divines, « on s’entretue pour de l’argent, on regarde son prochain mourir de faim, on tisse des relations basées sur le mensonge, la calomnie, la trahison, la cruauté, le cynisme, l’égoïsme, etc ».

Selon l’Imam, ces derniers doivent apprendre à se tenir un langage de vérité, à vivre dans l’unité, la cohésion, l’altruisme (sans ostentation) et le mutualisme.

Il a aussi déploré certaines attitudes individualistes adoptées souvent par certains fidèles qui se barricadent chez eux avec leurs familles, pour mener un train de vie mondain, sans penser au calvaire, à la galère, à la grande corvée quotidienne de survie des populations vulnérables, qui croupissent dans la misère.

Il a exhorté tous les fidèles à conserver leur dignité, leur loyauté, la franchise et l'honnêteté dans la recherche de l'argent et des biens matériels.

L’Imam du Nord a aussi prié pour des élections présidentielles apaisées au Sénégal, invitant les hommes politiques à proposer aux électeurs des programmes de société qui pourraient permettre de développer notre pays.