(Images) GAMOU DE DIACKSAO / Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké porteur d'un message du Khalife de Touba, parrain de l'édition 2020.

Suite à la décision de la famille Sy de faire de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou le parrain de l'édition 2020 du Gamou de Diacksao, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre Khadre s'est rendu dans la localité, porteur d'un message personnel du Khalife.



Chaleureusement reçu par une foule, mais aussi et surtout par des dignitaires religieux de la trempe de Serigne Mansour Sy Dabakh, Serigne Sidy Ahmed Sy Habib, Serigne Moulay Sy Habib etc..., Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre choisira de rendre, dans son discours, un fort hommage à Seydi Hadj Malick avant de se réjouir de l'excellence des relations fraternelles et spirituelles qui unissent Touba et Tivaouane. Au nom de la communauté mouride, il manifestera ensuite, tout le bonheur qui a été généré par ce choix porté sur le Patriarche de Darou Miname pour en faire le parrain du Gamou de Diacksao dont l'édition de cette année se tiendra le samedi 8 février 2020. Ses hôtes abonderont dans le même sens que lui, non sans formuler des prières pour toute la Ummah islamique. (Photos Asfiyahi.org)