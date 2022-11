Ilimane Ndiaye : « Je peux mieux faire… quand j’ai pris le ballon pour tirer le penalty… »

Pour sa première titularisation avec la sélection nationale sénégalaise, notamment en coupe du monde, Ilimane Ndiaye n’a pas déçu.

En zone mixte, suite à la victoire sénégalaise 2-1 sur l’Équateur, l’attaquant de Sheffield United est revenu sur ce match riche en émotions et sur sa performance individuelle ce mardi…

« On est très content. Je pense qu’on a mérité. Cette victoire, on a travaillé très dur ! Jai bien prise ma titularisation, le coach m’a mis et j’étais prêt. Je peux mieux faire, en défendant et en attaquant. Mais le plus important aujourd’hui c’était de prendre les trois ponts. »

Aligné dans le couloir droit comme un ailier, un poste qu’il n’a pas l’habitude d’occuper, il pense pouvoir montrer davantage de choses dans cette équipe…

« C’était un match très physique. Mais je pense qu’on a bien répondu… Le coach m’a donné des consignes que je devais suivre. Peu importe là où le coach me mettra, je ferais en sorte de donner le meilleur de moi-même. Après le coup sifflet final j’ai pensé à ma famille. »

Enfin, Ilimane est revenu sur un moment charnière de la partie, l’orque le Sénégal a obtenu un penalty à la 42eme minutes…

« Quand j’ai pris le ballon pour titrer le penalty c’était pour tromper le gardien. Je voulais lui faire croire que j’allais tire. Mais on savait que Ismaela Sarr allait tirer » a-t-il expliqué en souriant.