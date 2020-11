Îles Canaries : 4.000 migrants se fondent dans la nature...

Les Îles Canaries ne sont qu’une étape pour les milliers de migrants en provenance d’Afrique sub-saharienne et du Maghreb. Leur objectif, c’est le grand continent et certains parviennent à y poser le pied. Depuis le début de l’année, plus 16 000 personnes sont arrivées dans l’archipel espagnol situé à quelques centaines de kilomètres, à l’Ouest des pays d’Afrique du nord.



De ce chiffre, il ressort que 6.000 sont hébergés dans les hôtels des îles, alors que 2.000 autres sont placés dans des centres d’asile où ils ne sont pas considérés comme des prisonniers. Elconfidencial.com lu à Dakaractu renseigne que 600 dorment sur le quai du port d’Arguineguin, à Gran Canaria. Des migrants ont été transférés dans la péninsule à travers des vols réguliers à destination de Séville, Malaga, Alicante ou Madrid alors que 300 ont été expulsés.



Mais il y a au moins 4.000 migrants qui ont pris la poudre d’escampette et ont, par leurs propres moyens, tenté d’entrer en Europe. Munis de leurs passeports, ils peuvent prendre un avion aux Iles Canaries pour la ville de Bilbao. Le site espagnol cite l'exemple d'un sénégalais arrivé à Bilbao en provenance des Canaries. À partir de là, il a pris la route d'Irun pour entrer plus tard entrer en France. Une traversée qui n'est pas évidente.



D’autres choisissent de voyager par navire. Les ports de Cadix et de Huelva, dans le sud-ouest d’Espagne sont les portes d’entrée de ces migrants qui profitent de l’ingérable flux aux Canaries pour passer entre les mailles des filets.



Le royaume d'Espagne a décidé de multiplier les rapatriements pour décourager les candidats de la migration irrégulière. À cet effet, sa coopération avec les pays du Maghreb et d'Afrique sub-saharienne a été renforcée même si le Sénégal dément avoir paraphé un accord pour déporter ses ressortissants. Il faut cependant noter que des dizaines de sénégalais ont été rapatriés mais en passant par le Maroc ou la Mauritanie, des pays qui ont des accords dans ce sens avec l'Espagne.