« Il y a une précipitation injustifiée dans le dossier de Khalifa Sall » (Me Abdou Dialy Kane, Avocat )

Le problème de la justice sénégalaise est beaucoup plus profond, selon l’avocat du maire de Dakar, Me Abdou Dialy Kane mais par rapport à la suspicion sur la manière dont cette affaire est traitée. « Nous estimons que c’est une bonne chose ce que la Cour suprême a fait car ça permet de dissiper les craintes des uns et des autres par rapport à cette précipitation injustifiée qu’on a notée dans le traitement de cette affaire. Nous sommes des professionnels et nous savons ce qui se passe dans cette justice. D’aucuns l’ont dit et c’est la vérité, il y’a des pourvois qui sont là depuis des années, des mois, qui n’ont pas été traités. Donc si de façon brusque, on essaie de traiter l’affaire khalifa Sall, de la faire juger, les gens se poseront des problèmes... » a déclaré l’avocat à la Cour.