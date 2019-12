« Il y a 500 milliards en souffrance dans les banques. Nous invitons les populations à venir récupérer leurs créances » (Me Bassirou Ngom, DG de la SNR)

500 milliards Fcfa sont en souffrance dans les banques au Sénégal. Cette révélation émane du directeur général de la Société nationale de recouvrement à l’occasion de la journée dédiée au ministère des finances. À en croire Me Bassirou Ngom, cette situation découle du fait que des établissements bancaires où les usagers ont eu à déposer leur argent, sont tombés en faillite. Ou encore les personnes concernées sont décédées entre temps. Contre toute attente, le natif de Fatick d’indiquer que sa structure assure une mission de restructuration et d’assainissement des banques, mais aussi contribue au dégel des créances. À ce titre, Me Ngom invite les usagers à venir récupérer leurs créances ou à défaut leurs ayants droit. « Nous avons ls portefeuille des anciennes banques », confirme-t-il tout en précisant que la SNR publie annuellement la liste des personnes concernées par ses transactions.