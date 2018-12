Il y a 4.604 cartes d'électeur rééditées qui sont en souffrance à la préfecture et aux sous-préfectures de Ziguinchor

Le préfet du département de Ziguinchor, Ibra Fall, a indiqué que depuis la refonte du fichier électoral, la préfecture de Ziguinchor a reçu 121.923 cartes d'électeur y compris les quelques 5.000 rééditées, dont 112.400 sont distribuées. 9.523 cartes sont ainsi en souffrance à la préfecture et dans les sous-préfectures de Niassya et de Niaguiss. Sans compter les cartes de la dernière révision exceptionnelle des listes électorales, 4.439 cartes ont été envoyées à la préfecture. 2.907 ont été distribuées et il y a un stock de 1.532 à distribuer.

En somme, il y a 11.055 cartes en souffrance à la préfectures et dans les sous-préfectures du département de Ziguinchor. Le préfet du département de Ziguinchor, Ibra Fall, insiste sur les cartes qui ont été rééditées qui sont au nombre de 5.010 cartes et seulement 406 sont distribuées. Il reste 4.600 cartes qui souffrent dans les tiroirs et qui sont issues de la modification de la carte électorale...