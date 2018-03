« Il faut une révolution pacifique à travers une armée sans armes » (Serigne Modou Kara)

Le responsable moral du Mouvement Mondial pour l’Unicité de Dieu (MMUD) est sorti de sa réserve pour parler de l’insécurité qui sévit au Sénégal. Serigne Modou Kara Mbacké considère que les nombreux cas d’agression, de viol et meurtre ne peuvent pas être réglés par l’État, mais par une action populaire. « J’ai une fois dit au président que les grenades lacrymogènes ne sont pas la bonne solution. Quand une personne dit non à telle ou telle chose, il faut rechercher la raison de son opposition et essayer d’obtenir son assentiment. »

Pour le guide religieux, les mesures contraignantes et répressives de l’État ne résoudront rien, par contre seule une révolution pacifique marquée par « une armée sans armes » peut vaincre ce phénomène.