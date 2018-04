Il avait égorgé son frère il y a 6 ans : L’ancien militaire Ablaye Cissé marche vers la liberté

Abdoulaye Sidibé alias Ablaye Cissé (62 ans), un ancien militaire détenu à la Maison d’arrêt de Rebeuss, a comparu devant la chambre criminelle de Dakar. L’accusé avait égorgé avec une arme blanche pointue, son frère Boubacar Sidibé, en mai 2012, à Arafat (commune de Grand-Yoff) avant de prendre la fuite.



«C’est Abdoulaye qui est entré le premier à la maison et a demandé après son jeune frère. Je lui ai dit qu’il est allé en ville chercher des médicaments pour moi. Au retour de mon mari, nous avons bu du thé, mon mari, son frère et moi, puis je me suis retirée pour aller faire mes ablutions. Grande a été ma surprise quand j’ai entendu mon fils crier, j’ai accouru et mon mari était là, au sol, dans une mare de sang», confie Awa Sow, épouse de la victime

Seulement, l’accusé qui attend son jugement depuis cinq ans est présenté comme une personne ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales. Avec une expertise médicale prouvant son état de démence en mains, ses avocats comptent plaider l’application de l’article 50 du Code pénal, pour qu’il soit interné dans un établissement psychiatrique.

Aujourd’hui son avocat a présenté le rapport d’expertise qui confirme son état de démence.

Le procureur a requis la relaxe car «il est atteint d’un trouble mental et l’homme de l’art affirme qu’il est atteint de troubles mentaux, donc il faut le faire bénéficier de l’article 50 » a-t-il plaidé.

La disposition en question indique qu’il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister