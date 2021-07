Ignominie à Keur Massar : Ibrahima Touré transforme sa nièce de 10 ans en objet sexuel.

Ibrahima Touré, 30 ans, marié sans enfant, a transformé sa nièce de 10 ans N.D.T en objet sexuel. Arrêté par la gendarmerie de Keur Massar, il a été déféré ce 5 juillet, devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour pédophilie et viols multiples sur une mineure.



Selon « Libération » dans sa livraison de ce vendredi 9 juillet, la victime était sous son autorité dans la demeure familiale. L’accusé a été surpris en flagrant délit et tout nu par A. Samb sa belle sœur et mère de la mineure alors que celle ci n’avait plus sa culotte. Ibrahima Touré prétend qu’il avait égaré sa serviette.

Face aux policiers, la présumée victime révèle que son oncle abusait d’elle sans cesse.



Il lui promettait 100f avant de coucher avec elle et ensuite lui répétait qu’il était sous son autorité dans la maison puisque son père est à l’étranger. Elle ajoute que son oncle la menaçait de sévices si elle racontait ça à quelqu’un.



Le certificat établi par le médecin gynécologue obstétricien du district de Keur Massar révèle une « défloration hyménale ancienne emportant presque la moitié de la surface de l’hymen... »