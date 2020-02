Idy 'ressuscite' Tanor : « Ousmane nous a offerts son livre... comme source d'inspiration intarissable »

"Ousmane Tanor Dieng n'était pas la propriété exclusive du parti socialiste, mais de toute la nation"... Ce sont les premiers mots qu'Idrissa Seck a fait ressortir en parlant d'Ousmane Tanor Dieng.



Le patron de Rewmi a confirmé que l'ancien président du Haut conseil des collectivités territoriales s'est toujours tenu au premier rang, dans la fidélité, la loyauté et la perséverance dans l'action.



Il estimera que l'homme représente pour la jeunesse du pays, de l’Afrique et du monde, un exemple typique d'homme d'État, d'une élégance et d'une sagesse inégalées.



"Oousmane Tanor Dieng n'est pas parti, il est présent car, il nous a offerts son livre qui est aujourd'hui comme une source d'inspiration intarissable", reconnaît le leader du Rewmi.