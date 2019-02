« Idy était venu présenter ses excuses à mon père pour lui avoir dit qu'il n'y avait pas de Mbacké qui tienne à l'Assemblée nationale » (Serigne Modou Bara Dolly Mbacké)

Les rumeurs faisant état de sa proximité avec le Président Idrissa Seck sont fausses, et Serigne Modou Bara Dolly Mbacké a tenu à éclaircir la lanterne des Sénégalais sur cette affaire pour que nul n'en ignore. « Idy était venu présenter ses excuses à mon père Serigne Bara Dolly Mbacké. Un jour alors que mon père était député, il lui avait manqué de respect en lui disant qu'au niveau de l'hémicycle, il n'y avait pas de Mbacké qui tenait. Mon père qui répondait à son appel avait préféré dire "Mbacké '' . Depuis, il a compris qu'il ne pouvait plus rien obtenir s'il ne présentait pas ses excuses. Et en tant qu'aîné de la famille, j'étais venu épauler mon père sachant que la visite n'était que politique.' » Serigne Modou Bara Dolly Mbacké de réitérer son engagement à soutenir le candidat Macky Sall, non sans oublier de déplier son habituel réquisitoire contre l'opposition.