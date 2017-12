Idrissa Tall, coordinateur du projet de construction des logements sociaux et de lutte contre les bidonvilles : "Nous devons réfléchir afin de mettre sur pied à Kaolack de grands centres de formation de football à l'image de Diambars, Génération foot

Le football Kaolackois est loin de faire la satisfaction des fils de la région. Ainsi, nombreux sont les obstacles qui bloquent la progression de cette discipline.



C'est pourquoi, certaines autorités sportives et politiques comptent jouer leur partition pour la bonne marche du football de la ville de Mbossé.



À cet effet, en marge de la cérémonie de remise de trophées de la zone 2 de football de Kaolack, Idrissa Tall, le parrain, a fait un plaidoyer en faveur du football Kaolackois." Kaolack n'a pas assez d'infrastructures pouvant accueillir les grandes manifestations. Donc, cela veut dire que Kaolack a besoin de stade et il va falloir que les fils de Kaolack appuient les équipes de leurs contrées, je pense que c'est ce qui manque un peu".



Interrogé sur la faisabilité d'un tel projet, le responsable politique de la commune de Kaolack, a répondu que les équipes certes ont des problèmes à tous les niveaux, mais si elles sont dotées en moyens matériels et financiers et en infrastructures, c'est fort probable que le football Kaolackois soit dans l'élite. " Nous devons réfléchir afin de mettre sur pied à Kaolack de grands centres de formation de football comme Diambars, Génération foot etc... Avec cette politique, nous pourrons identifier très tôt, les talents et faire en sorte qu'ils deviennent de futurs Sadio Mané", a-t-il ajouté.



Le coordinateur du projet de construction des logements sociaux et de lutte contre les bidonvilles logé dans le ministre de l'habitat, du renouveau urbain et du cadre de vie, par ailleurs parrain de la zone 2 de football de Kaolack, a remis au comité directeur de ladite zone, une enveloppe d'1 million 400 mille et des trophées, des lots de maillots et des ballons d'environ 430 mille pour les préparatifs des finales en cadets et en séniors, qui auront lieu le samedi 09 décembre. Ainsi, les finales mettront aux prises en séniors Réal et Barada et en cadets Maag Daan et Barada de Kaolack.