Idrissa Seck sur sa longue absence : « Au moment opportun, on dira ce qu’il y a à dire... »

Le président de Rewmi est apparu aujourd’hui après une longue absence. Idrissa Seck s’est brièvement prononcé sur son absence en disant que « quand on croit en son pays et en sa parole, il faut parler au bon moment et dire les choses qu’il faut. Au moment opportun, on parlera et on dira ce qu’il y a à dire. Il faut garder la sérénité et la patience. Tout ce qu’on fait du matin au soir tous les jours, c’est tenter de faire avancer les choses dans le pays. C’est notre mission et on y est. Je remercie tout le monde et je vous dis à très bientôt... »