Idrissa Seck se réconcilie avec Wade-fils : « J’ai retrouvé en Karim le frère »

Au mois de février passé, en marge de la célébration du Magal de Porokhane, Idrissa Seck avait reproché à Macky Sall de ternir « la réputation de Me Abdoulaye au Sénégal, en Afrique et même dans le monde ». Ce qui était perçu comme un énième clin d’œil, de la part du leader de Rewmi, affectant, selon les augures, de se positionner en plan B du pape du Sopi en cas d’invalidation de la candidature de Karim Wade.



Précisant sa pensée ce samedi sur les ondes de Rfi, Idy a éclairé : « Je ne travaille pas avec lui (le Président Wade), mais je suis heureux de m’être réconcilié avec lui et Karim. J’ai retrouvé en lui le père, j’ai retrouvé en Karim le frère. Qu’il me soutienne ou pas, qu’on s’entende ou pas sur le plan politique, c’est ma responsabilité et mon engagement de restaurer sa dignité. Pas pour sa personne, pour le bénéfice du Sénégal. L’Afrique en est privée. Parce que Wade étant dans ces troubles-là avec Macky Sall, les autres chefs d’Etat ne voulant pas gêner Macky Sall, les autres institutions internationales ne voulant pas le gêner, ne vont pas recourir à Wade. C’est ce gâchis là que je veux réparer ».



C’est dire qu’il y a une variation dans le discours du « fils d’emprunt » envers « le fils biologique ». Depuis son départ du gouvernement en avril 2004, le théoricien du projet supposé de dévolution monarchique du pouvoir, qui a plusieurs fois pris le soin d’épargner le pape du Sopi au moment de décocher ses flèches, n’a jamais, en public, parlé de Karim en ces termes.