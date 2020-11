Idrissa Seck explique la rétrogradation de Déthié Fall: "il a décidé de garder une ligne de communication contraire à celle du parti"

Le Secrétariat National du parti Rewmi s'est réuni, ce dimanche 29 Novembre 2020, à Thiès sous la présidence du Président Idrissa Seck. Il a été décidé à l’issue de la rencontre de restructurer le parti, avec la mise en place d'un comité de réformes. Dans cette perspective, indique le communiqué de la formation « Orange » il a mis fin aux fonctions du vice-président du parti. Ce dernier, explique le communiqué, après avoir été averti lors d'une rencontre entre le Président Idrissa Seck et des débatteurs du parti, a décidé de garder une ligne de communication contraire à celle du parti. Celle-ci renseigne la note est la suivante: « ne jamais prononcer un mot risquant de nous remettre dans le débat de la campagne électorale de 2019, encore moins dans le contentieux qui s'en est suivi. Ils sont tous éteints par le dialogue national et le contexte lié à la covid-19 qui exigent de toutes les femmes et tous les hommes de devoir et des patriotes, de répondre à l'appel du Président de la République et des Sénégalais ».

D'autres propositions de restructuration seront très prochainement formulées par le comité, informe la même source pour finir.