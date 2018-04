Idrissa Seck adoube Déthié Fall : Quand le Président de Rewmi rend à César ce qui appartient à César

Malgré "les pressions de l'État pour saborder la tenue du séminaire des cadres de Rewmi" dont la réservation de l'hôtel où devait se tenir l'ouverture a été annulée à 24 h de l'événement, le Vice Président de Rewmi, Déthié Fall, est parvenu avec le Comex à organiser l'un des séminaires les plus réussis de la vie politique. Réunir plus de 200 cadres pour l'élaboration du programme d'un candidat est une chose tout à fait inédite pour être soulignée. Une prouesse que le Président de Rewmi a reconnu à sa juste valeur en félicitant son vice président, dont tous les sénégalais reconnaissent le mérite pour avoir porté et implanté le parti depuis plusieurs années sur l'étendue du territoire national, alors que l'espoir était peu permis pour la formation politique de l'ancien premier ministre.