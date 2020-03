Idrissa Seck à sa sortie d’audience : « Ma présence ici montre notre totale adhésion auprès du président de la République pour combattre le coronavirus »

À sa sortie d’audience au palais de la République, la leader du parti Rewmi a expliqué les raisons de sa présence. Après avoir félicité le président Macky Sall pour les mesures d’urgence prises, Idrissa Seck qui a été le premier à être reçu, de dire que sa présence montre son adhésion totale auprès du président Macky Sall pour combattre le coronavirus. Idrissa Seck d’appeler à l’union sacrée autour du président pour vaincre le virus. Idrissa Seck a invité les Sénégalais à se mobiliser comme un seul Homme pour se battre ensemble et respecter les consignes sanitaires.



Il a appelé l’Assemblée nationale à voter cette loi et accompagner le président.



Il a salué les mesures prises par le Chef de l’État pour venir en aide aux Sénégalais de l’Extérieur. Il a indiqué que pour le moment, le coronavirus n’a pas de vaccin ni de médicaments, alors il faut respecter strictement les mesures d’hygiène et être discipliné pour éviter ce qui se passe en Italie ou autre part. Pour terminer, Idrissa Seck a prié pour que Dieu vienne en aide au Sénégal pour gagner ce combat contre le coronavirus.