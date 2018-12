Idrissa Seck : « Macky Sall n’arrivera pas à ses fins... »

Idrissa Seck, candidat de la coalition « Idy2019 », était présent lors du lancement de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (Pose), une initiative de Me Mame Adama Guèye. Il prévient à cette occasion, le Président sortant et candidat à sa propre succession : « Macky Sall ne sera pas capable d’arriver à ses fins parce que le peuple sera déterminé à lui faire face », a-t-il martelé.

Poursuivant, il s’inquiète pour la tenue des élections dans la transparence totale et soutient que les leaders d’opposition ont vu « une succession d’actes posés par le candidat sortant pour éliminer des candidats du système, manipuler la justice pour empêcher une distribution convenable des cartes d’électeur aux citoyens, donc effectivement, ce sont des actes inquiétants... »