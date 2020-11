Idrissa Seck : « Aujourd'hui, la situation exige que toutes les filles et tous les fils du pays soient mobilisés... »

Idrissa Seck a fait face à la presse, juste après sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental (Cese), en remplacement d’Aminata Touré. Commentant sa décision de répondre à l'appel du président de la République, Macky Sall, le leader du parti Rewmi a évoqué la situation qui prévaut dans la sous-région, notamment en Côte d’Ivoire au Mali et en Guinée. Il estime dès lors que le contexte, aujourd'hui, exige que toutes les filles et tous les fils du pays soient mobilisés et tendus vers le même objectif...