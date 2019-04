Idrissa Seck : « Les autorités en place doivent dans leur manière de gouverner être des modèles et des références »

La cité du rail, à l'instar des autres régions du Sénégal, a organisé un grand défilé. Pour cette 59ème édition de notre accession à la souveraineté nationale, le thème est : "Forces de défense et de sécurité dans l'éducation à la citoyenneté et à l'unité nationale". Interpellé sur la citoyenneté, le président du Conseil départemental, par ailleurs président du parti Remwi a, face à la presse, lancé quelques piques au régime en place. " Les autorités en place doivent dans leur manière de gouverner, être des modèles et des références pour toute la population Sénégalaise... "