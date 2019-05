Idrissa Gana Gueye et Cheikhou Kouyaté en « Oumra » à la Mecque

Après l’effort, c’est le moment du recueillement pour les deux pensionnaires de la Premier League, Idrissa Gana Gueye (Everton) et Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace.) En effet après avoir bouclé le championnat d’Angleterre qui fut long et éprouvant, les deux internationaux Sénégalais se sont rendus à la Mecque pour y effectuer un vivifiant « Oumra » (Pèlerinage de courte durée, diffèrent du Hajj.)



Tout de blanc vêtu, drapés dans leurs linceuls immaculés, les deux joueurs très proches en dehors du terrain, ont choisi de partager ce moment symbolique et spirituel. Une manière de se ressourcer avant d’entamer le regroupement et le stage de préparation avec les « Lions » du Sénégal en perspectives de la CAN Egypte 2019 du 21 juin au 19 juillet…