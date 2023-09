Idrissa Gana Gueye aux jeunes Lions : « Le plus dur ce n’est pas de venir en équipe nationale, mais c'est d’y rester ! »

Au moment où la sélection nationale A de football du Sénégal fait sa mue, le joueur le plus capé de la tanière, Idrissa Gana Gueye (34 ans, 100 sélections) a prodigué de précieux conseils à la jeune et nouvelle génération qui arrive. D’après le milieu de terrain d’Everton, le plus dur n’est pas d’être sélectionné, mais de faire partie des joueurs clés et s’imposer durablement. « Le plus dur ce n’est pas de venir en équipe nationale, mais c'est d’y rester ! » Faisant allusion à Lamine Camara qui évolue au même poste que lui, il estime qu’à force de travail et de persévérance il pourrait bien être son digne successeur…