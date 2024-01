Idrissa Gana Guèye : « C’est Allah qui donne la victoire… On a tout donné ! »

Idrissa Gana Guèye s’est exprimé juste après la défaite des Lions du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN face à la Côte d’Ivoire (1-1,tab 5-4.) D’après lui, le public ivoirien a beaucoup pesé ce soir en poussant fort derrière leur sélection nationale. Malgré tout, Gana Guèye reste persuadé que la victoire était promise aux Éléphants et qu’ils ont absolument tout donné sur le terrain. En outre, il estime que la nouvelle génération a toutes les cartes en main pour consolider les acquis et aller à la quête de nouveaux trophées...