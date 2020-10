Identification et valorisation des géo-sites : Le SG du ministère des Mines annonce un vaste programme.

Ibrahima Guèye, Secrétaire Général du ministère des Mines et de la Géologie, accompagné du directeur de la promotion et de la prospective minière, ainsi que de différents conseillers techniques, a annoncé, ce mardi 20 octobre, un vaste programme, qui aura pour but d’identifier l’ensemble des sites présentant des intérêts d’ordre géologique, notamment la Corniche Est, où un éboulement s’est produit.



Ce programme, dit-il, va s’étendre sur l’ensemble du territoire national et permettra la mise en place de dispositifs d’intérêt pédagogique.



Le SG du ministère des Mines et de la Géologie renseigne que ce sera l’occasion pour les chercheurs et autres étudiants, en phase d’apprentissage, d’approfondir leurs travaux. « Ce qui n’est pas négligeable pour un développement du secteur de la géologie », note-t-on dans le discours de Ibrahima Guèye. Qui renseigne de la volonté de Mme Sophie Gladima « d’élargir le champ de la valorisation de l’éco-tourisme ». Lequel constitue, à ses yeux, un vecteur de développement socio-économique.