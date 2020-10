Ibrahima Wade (Vice-président CNOSS) sur la reprise des activités sportives : « Cette tendance baissière autorise tous les espoirs »

"Réunir ce riche panel de dirigeants émérites du sport et de hauts cadres de l'administration pour réfléchir sur les conditions et modalités pratiques de la reprise des activités traduit, une fois de plus, le sens élevé de la responsabilité qui caractérise tous les acteurs du sport national, toutes les fois que la cause l'exige. C'est donc une initiative louable à laquelle le CNOSS souscrit entièrement." Ce sont les mots du vice-président du Comité national olympique et sportif Sénégalais (CNOSS), Ibrahima Wade. S'exprimant au nom du président du CNOSS, Diagna Ndiaye, il a exprimé son optimisme quant à la reprise des activités sportives. Le vice-président du CNOSS en veut pour preuve la régression de la pandémie au Sénégal : "Cette tendance baissière autorise tous les espoirs", a-t-il souligné...