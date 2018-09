Ibrahima Souka Ndella Diouf : « En matière d’infrastructures sanitaires, le Sénégal se démarque de par ses efforts importants »

Le directeur des ressources humaines du ministère de la santé et de l’action sociale est revenu sur la rencontre de Dakar portant essentiellement sur deux points que sont la lutte contre le paludisme et la santé de la mère et de l’enfant. Il a félicité le ministre de la santé qui a piloté cette rencontre d'un bout à l'autre, avant de louer les efforts fournis par le Sénégal en terme d'infrastructures sanitaires qui font son aura dans les pays d’Afrique et du monde...