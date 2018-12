Ibrahima Sall à Mbacké : « Il n’existe pas au Sénégal un parti plus fort que le MODEL »

« Il n’existe pas au Sénégal un parti plus fort que le MODEL », s’est laissé convaincre le directeur général de la SICAP, de la tribune du meeting que son parti a tenu ce samedi à Mbacké.

« Le parti que les Sénégalais connaissent le mieux, c’est le MODEL. Nous avons des arguments forts à prévaloir », a-t-il poursuivi, rappelant "les foules immenses" ayant assisté à ses meetings quelques semaines plus tôt, à St-Louis ou encore à Bignona. Il s'engage à porter au président de la République les doléances des populations de Mbacké.

« Ce sont les Santhianes (nouveaux résidents) qui peuvent gagner le président Macky Sall. Je m’engage pour être à vos côtés. Parce que d’abord je suis un talibé de Serigne Touba, je suis un petit-fils de Serigne Touba, je suis un habitant de Mbacké-Baol où je suis né, je suis un habitant du Santhiane. Je veux que vous me fassiez confiance. Je veux que vous fassiez confiance au président Macky Sall », exhorte-t-il.

Il a terminé son propos en priant l’assistance de continuer le travail de mobilisation sur le terrain avec Seigne Aly Penda Diouf et Serigne Bakhé Mbacké.