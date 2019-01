Ibrahima Macodou Fall Président du Mouvement ADEVIT félicite le Chef de l’Etat Macky Sall

CONGRATULATIONS !



EXCELLENCY PRESIDENT MACKY SALL







Il nous suffit de regarder les faits pour nous rendre compte que la décision courageuse du Président Macky Sall de monter en première ligne dans la crise post-électorale gambienne de 2017, contenait les germes d’une dynamique de paix, de sécurité, de développement, et de bien être pour les peuples sénégalais et gambien. Dans un contexte difficile, il avait pris la haute décision d’engager notre armée, et de s’impliquer personnellement avec responsabilité, pour encadrer le départ de Yahya Jammeh et l’installation du Président démocratiquement élu, Adama Barrow.







21 Janvier 2017, Yahya Jammeh annonce à la télévision gambienne, qu’il accepte de quitter le pouvoir.



21 Janvier 2019, les présidents Macky Sall et Adama Barrow procèdent à l’inauguration du Pont de Farafenni.



Deux événements majeurs qui portent inéluctablementl’empreinte du Président de la République Macky Sall. Pour nous sénégambiens, le 21 Janvier marque une date historique à retenir, et pourquoi pas, à célébrer chaque année.







Exceptionnel! Au cours de son premier mandat de sept ans, le Président Macky Sall a permis la réalisation d’un rêve pour plusieurs millions de personnes. L’histoire retiendra, que là où tous ses prédécesseurs ont tenté en vain, il aura réussi. Le pont de la Sénégambie déterminant pour le désenclavement de la Casamance, est enfin réalisé après 40 ans d’attente.







Un nouveau souffle retrouvé de la démocratie gambienne, unepaix consolidée en Casamance, et l’achèvement du pont de la Sénégambie, illustrent de fort belle manière la pertinence de la décision du Président Macky Sall de s’être engager dans la crise politique gambienne. Elle s’est avérée fondamentale pour le futur d’un peuple divisé par un accident de l’histoire. Elle constitue enfin une décision forte qui porte l’empreinte caractéristique d’un Grand Homme d’Etat. Congratulations ! Excellency President Macky Sall.







​​​​​​​​​Ibrahima Macodou Fall



​​​​​​​​​Président Adevit