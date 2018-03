Ibrahima Ly au juge : "Ne me sacrifiez pas (...) J'ai l'espoir de sortir retrouver ma famille maraboutique..."

Avant de différer sa décision dans l'affaire opposant le ministère public au présumé djihadiste Ibrahima Ly, le juge Samba Kane a donné la parole à ce dernier. L'accusé a saisi l'occasion pour clamer à nouveau son innocence non sans réaffirmer toute la confiance qu'il a eue en la justice du Sénégal. "Je sais que vous n'allez pas me sacrifier. Je suis là au Sénégal et j'ai l'espoir de retrouver ma famille car je me suis rendu dans cet endroit (Syrie) pour apprendre le coran", a t-il supplié en révélant qu'il est marié avec la petite fille du chef religieux mbourois, feu Thierno Mansour Barro.