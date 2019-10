Ibrahima Lissa Faye APPEL : « Quand l’observatoire de la qualité pour la presse en ligne sera mis en place, 80% de ses problèmes vont être réglés… »

Le Président de l’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL), Ibrahima Lissa Faye, qui prenait part à la rencontre entre le ministre de la Communication Abdoulaye Diop et les acteurs de la presse en ligne, a émis le souhait de voir appliquer le nouveau code de la presse qui « protège et réglemente la profession ». En ce qui concerne la presse en ligne, il a aussi souhaité l’application du dernier alinéa de l’article 177 qui permettra de mettre en place un observatoire de la qualité pour la presse en ligne qui permettra de labéliser les contenus des sites d’information. Cela aura comme incidence a-t-il dit, de permettre aux citoyens lambda de pouvoir surfer en toute confiance puisque le site étant détenteur d’un label. Si cet observatoire est mis en place, a-t-il laissé entendre, la presse en ligne va pouvoir respirer parce que 80% de ses problèmes vont être réglés.