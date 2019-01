Ibrahima Konaté se prononce sur le discours du président Macky Sall et tire sur Idy et Ousmane Sonko

Ibrahima Konaté homme d'affaires, agent de développement et souteneur de Macky Sall s'est prononcé sur le discours adressé à la nation par le chef de l'État, en le magnifiant.

Après avoir décrypté le bilan de Macky Sall qu'il juge élogieux, le natif de Santessou, membre d'honneur de la collectivité mandingue de Mbour, a tiré sévèrement sur Idy et Ousmane Sonko, avant de souligner qu'ils ne font pas peur et qu'ils seront laminés dès le premier tour..