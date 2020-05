Ibrahima Ismaïla Ndiaye, Préfet d’Oussouye : « J’ai demandé à la gendarmerie d’identifier tous les fauteurs de troubles et de les déférer»

Le litige foncier qui oppose Oussouye et Mlomp vient de connaître un fâcheux développement. En effet, un jeune de Djicomole a tiré et blessé un autre jeune d’Oussouye à la cuisse.



Interpellé sur la question, le préfet du département d’Oussouye promet de sévir et mettre à la disposition de la justice toutes les personnes identifiées.



« Avec l‘exploitation de l’anacarde, les vieilles rivalités, les vieilles prétentions, les vieilles querelles fusent de partout, chacun réclamant la propriété foncière. S’ils se rencontrent sur le terrain, il y’aura des échauffourées. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les fauteurs de trouble soient identifiés et punis. J’ai demandé au sous-préfet de Loudia Ouolof de prendre des mesures d’interdiction de toute exploitation dans la zone. J’ai demandé à la gendarmerie d’identifier tous les fauteurs de troubles et de les déférer. Si on ne marque pas le coup, la situation va dégénérer. Le sous-préfet, les services concernés et les forces de défense et de sécurité y étaient pour faire le constat. Ils feront un Pv, des noms sont sortis et seront tous convoqués et traduit devant la justice », explique Ibrahima Ismaïla Ndiaye qui rassure qu’une médiation sera entreprise pour calmer les ardeurs des deux parties qui se regardent désormais en chiens de faïence, alors qu’elles étaient jadis deux villages frères.