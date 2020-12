Ibrahima Baldé, pdt Cjrs : « Nous comptons perpétuer cette initiative au service des reporters »

La première séance de l'école de la convention tenue ce samedi, a pris fin sous les auspices d'une bonne maîtrise du thème du jour "L'éthique" par les jeunes reporters venus acquérir des cours dispensés par d'éminents journalistes connus du monde de la presse : Mame Less Camara, Ibrahima Bakhoum, Mamadou Thior du Cored et Eugénie Rokhaya Aw, ancienne directrice du CESTI.



Au sortir de la rencontre, le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs), Ibrahima Baldé s'est réjoui de l'initiative et promet de perpétuer ces initiatives pour renforcer la formation des jeunes journalistes.