Ibrahima Bakhoum, Avocat Général : « Magistrats, experts, avocats, huissiers..., on est tous tenu au respect strict de la loi parce que la notion d'irresponsabilité n'existe pas! »

L'avocat général près de la Cour d'Appel de Dakar à l'occasion de la prestation de serment de 34 nouveaux experts inscrits au tableau de l'ordre national des experts du Sénégal, s'est adressé au monde de la justice. Il rappelle "qu'il est impérieux qu'on se rappelle les bonnes règles. Magistrats, experts, avocats, huissiers, ... on est tous tenu au respect strict de la loi parce que la notion d'irresponsabilité n'existe pas. Aujourd'hui, c'est le seul support qui nous permet d'assumer devant l'histoire et devant le présent notre rôle d'abord de citoyen."



Toutefois, il souligne que " c'est le lieu de venir sur un certain nombre de fondamentaux qui président à nos différentes fonctions : le devoir d'éthique, le devoir de responsabilité, l'impératif du respect de la loi dans dans nos missions."



En effet, l'avocat général note que "c'est un moment de communion, de partage, cette audience solennelle avec les composantes de la famille judiciaire. On a pris part à l'audience de prestation de serment d'une trentaine d'experts dans diverses catégories professionnelles : fiscalité, maritime, incendie, transport et commerciale. C'est des audiences qui nous donnent l'opportunité d'exprimer ces valeurs qui guident notre profession", conclura-t-il...