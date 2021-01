Ibrahima Badji, Commandant Port : « Nous nous sommes inspirés de la gestion du Ébola pour la prévention contre la covid-19 »

Recevant la mission du ministère de la Santé au port, le commandant du port rassure que le port a pris les devants dans la lutte contre la covid-19. Ibrahima Badji rappelle les stratégies mises en place par le port lorsque la pandémie d'Ébola sévissait au Sénégal.



"La gestion du Ébola nous aidé à prévoir la covid-19. Il faut savoir que tous les navires nous envoient leur équipage pour la déclaration de santé. Cela permet au port d'avoir leur contrôle sanitaire et une fois aux frontières maritimes, ils sont arraisonnés pour contrôle, puis on leur donne la libre pratique avant d'accéder au port", révèle le commandant.



"Au niveau du transport, le port n'a enregistré de cas depuis la seconde vague. Et ceci d'ailleurs c'est depuis le début de la pandémie", fait-il savoir.



Cependant, dit-il, "si nous respectons les mesures barrières et suivons le dispositif mis en place, les activités du port pourraient continuer et qu'il ne soit pas un théâtre de contamination. Cela nous permettra de gérer la pandémie".



"Aujourd'hui le port a deux équipes qui contrôlent les navires. Une pour les navires marchands et une autre les navires de pêche. Sur le plan économique, il y a des impacts surtout avec l'arraisonnement des navires", conclut le commandant.