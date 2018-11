Ibrahima Bachir Dramé : "Le Sénégal est un exemple innovant dans l'univers du pétrole et du gaz dans le monde"

Expert en pétrole et formateur sur les métiers du pétrole et du gaz, Ibrahima Bachir Dramé, est revenu ce vendredi à l'Université Assane Seck de Ziguinchor sur les enjeux et les perspectives de l'or noir et du gaz au Sénégal. Mais aussi sur la genèse du pétrole, les contrats que le gouvernement a signés avec les multinationales.

Il estime et proclame que le Sénégal est un exemple, avant de démontrer en quoi le Sénégal est un exemple innovant dans l'univers du pétrole et du gaz dans le monde.